Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський назвав найкращих, на його думку, гравців матчу проти Албанії (2:1).

"Лев матчу? Я назву двох гравців. Перший – це Жора Судаков. У другому таймі він добре зіграв, моменти мав, загострював.

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Також похвалю Рому Яремчука. Це мій улюблений нападник у збірній після мене. Він сьогодні це підтвердив і знову забив. Багато хто писав, навіщо треба було викликати Яремчука до збірної? Думаю, він сповна відповів на це запитання", – сказав Мілевський у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Албанію (2:1) завдяки голам Зінченка та Яремчука і буде боротися за елітний дивізіон Ліги націй в перехідних матчах.

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