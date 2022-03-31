Півзахисник збірної Італії Жоржінью продовжує оговтуватись від того, що його національна команда не братиме участі в фінальній частині Мундіалю. Він написав звернення до вболівальників.

"У футболі, як і у житті, можна виграти, а можна програти. Є поразки, які болючіші, ніж інші, вони залишають свій слід. Повірте, мій сум сильніший, ніж ви можете собі уявити.

Манчіні офіційно визначився з майбутнім у збірній Італії – Де Дзербі був одним із претендентів

Але футбол – це не просто спорт, це школа чудових цінностей: він вчить не здаватися, вчитися на своїх помилках, зберігати єдність у скрутні часи.

Носити цю футболку – моя мрія, це залишиться великою честю для мене. Ми вчимося та підіймаємося. Рухаймось далі. Вперед Адзуррі, вперед Італія", – написав Жоржінью в Instagram.

Нагадаємо, Італія сенсаційно поступилась Північній Македонії у півфіналі плей-офф відбору на Мундіаль. У фіналі кривдники "Скуадри" програли Португалії й теж залишились не поїдуть на ЧС.

Італія вдруге поспіль пропустить Мундіаль – чинний чемпіон Європи у доданий час сенсаційно програв Північній Македонії