"Мій син підпрацьовував, продавав книжки і збирав гроші на курси": Смалійчук не буде фінансувати Карпати зі своєї кишені

Співвласник Карпат Олег Смалійчук переконаний, що львівський клуб здатний самостійно заробляти гроші на своє існування.

"Я не збираюсь фінансувати Карпати зі своєї кишені. Я не олігарх. І навіть якби ним був, то все одно навчив би менеджмент клубу заробляти гроші самостійно. Мій син місяць підпрацьовував, продавав свої шкільні книжки і збирав гроші на те, щоб пройти курс і говорити англійською з американським акцентом. Ви вважаєте, що в мене не було 700 доларів просто так йому дати?

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Не хочу ані фінансувати сам, ані щоб фінансували партнери. Флорентіно Перес також не фінансує Реал. Жоден солідний європейський клуб не фінансується з царського столу. Всі вони заробляють на себе самі, завдяки вірним вболівальникам, дозволеним комерційним та маркетинговим процесам.

Гроші потрібно вміти заробляти, а не випрошувати. Клуб може і повинен заробляти сам на себе, мною доведено. Коли клуб почне заробляти і ніхто не залишиться голодним – тоді і віра прийде. Наш футбол погруз в такому болоті, що тепер на віру ніхто нічого не сприймає, всі шукають схеми і махінації. Це стосується не лише футболу, але політики, медицини, зрештою, всього, що нас оточує", – цитує Смалійчука Tribuna.

Нагадаємо, Олег Смалійчук став співвласником Карпат, викупивши частку Петра Димінського. Іншою часткою клубу володіє компанія, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Смалійчук протягом тривалого часу намагався зустрітися з олігархом та прийти до компромісу щодо фінансування Карпат, але діалогу так і немає. Як наслідок, львівський клуб був виключений з УПЛ за дві неявки на матчі чемпіонату.

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