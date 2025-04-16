Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморім підтвердив, що воротар Андре Онана повернеться до стартового складу на матч-відповідь із Ліоном після того, як пропустив гру з Ньюкаслом. Також тренер відповів на критику голкіпера.

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"Ми збираємося провести таку оцінку для будь-якої позиції. І якщо ми говоримо про помилки, ви можете подивитися мій послужний список. Він – найгірший у нашій команді. Я теж працюю неважливо, але водночас думаю, що я відповідний хлопець для того, щоб тренувати команду. Те ж саме і про Андре", – зазначив Аморім.

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