"Я пишаюся своїми гравцями більш, ніж на 100%. Нам дуже складно грати – тиск упродовж всього матчу, ми докладаємо неймовірних зусиль. Це було неймовірно. Єдине, чого не вистачає – фанатів. Будь-яка гра без публіки – це погано. У футбол грають для публіки. Така ніч за присутності 90 тисяч глядачів була б чимось іншим.

Барселона – Севілья – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Як тренер, я не можу вимагати більшого, ніж те, що ми показали цього разу. Мій найкращий вечір у статусі тренера Барселони – це було неймовірно, я дуже щасливий. Ми були кращими в обох матчах, але другий став особливим. Ми заслужили зіграти у фіналі, адже були кращою командою в обох поєдинках. Пенальті, відбитий тер Штегеном, звичайно, став вирішальним. Забити три голи Севільї було б дуже складно. Всі і без цього знали, що Марк – відмінний воротар і розуміє, як відбивати пенальті.

Чи можливо повторити камбек проти ПСЖ? 2:0 – це непросто, але 1:4 – це дещо інше. Почнемо будь-який матч з думками про перемогу, а потім подивимося, чи є шанс пройти. Навіть в іншому разі нам доведеться продовжувати йти тим самим шляхом", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Барселона вийшла у фінал Кубка, розгромивши Севілью: Куман робить каталонців сильнішими, Мессі на коні, а Кунде – топ