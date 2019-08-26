toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ

"Мій кум масло продає – тиждень тому казав, що Волинь битиме пенальті": хавбек Чорноморця Ткачук обурений суддівством

00:30 68 Читать на русском
"Мій кум масло продає – тиждень тому казав, що Волинь битиме пенальті": хавбек Чорноморця Ткачук обурений суддівством
Андрій Ткачук / Instagram гравця

Півзахисник Чорноморця Андрій Ткачук шокований роботою арбітрів у матчі проти Волині в 5-му турі Першої ліги.

 

Нагадаємо, Чорноморець програв Волині в матчі 5-го туру УПЛ (2:3), граючи майже весь матч у меншості. Завершували поєдинок одесити взагалі удев'ятьох, а ще в їхні ворота був призначений пенальті.

Андрій Ткачук, який нещодавно приєднався до одеської команди, вже встиг розкритикувати роботу арбітрів, але історія отримала продовження.

"Таке враження, що зараз можна з морозивом в Макдональдсі купити ліцензію", – Ткачук розкритикував арбітрів

"Це смак Першої ліги", – написав у коментарях до посту Ткачука Адерінсола Есеола, який виступає за Кайрат. Екс-капітан Карпат не забарився із відповіддю.

"В мене кум масло продає – тиждень тому сказав, що Волинь вам пенальті битиме", – написав Ткачук в Instagram.

До слова, головним арбітром матчу був Михайло Райда із Закарпатської області. У 5-ти турах Чорноморець зазнав вже 3-х поразок та посідає 10 місце в Першій лізі.

blog_ava
Гвардіола – про головного конкурента Зінченка: Він "паше", як віл
25 серпня
3813
Теги
Андрій Ткачук Андрій Ткачук Чорноморець Чорноморець Перша ліга Арбітри Волинь - Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
45
хв
СК Дніпро-1
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук