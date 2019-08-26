"Мій кум масло продає – тиждень тому казав, що Волинь битиме пенальті": хавбек Чорноморця Ткачук обурений суддівством

Півзахисник Чорноморця Андрій Ткачук шокований роботою арбітрів у матчі проти Волині в 5-му турі Першої ліги.

Нагадаємо, Чорноморець програв Волині в матчі 5-го туру УПЛ (2:3), граючи майже весь матч у меншості. Завершували поєдинок одесити взагалі удев'ятьох, а ще в їхні ворота був призначений пенальті.

Андрій Ткачук, який нещодавно приєднався до одеської команди, вже встиг розкритикувати роботу арбітрів, але історія отримала продовження.

"Таке враження, що зараз можна з морозивом в Макдональдсі купити ліцензію", – Ткачук розкритикував арбітрів

"Це смак Першої ліги", – написав у коментарях до посту Ткачука Адерінсола Есеола, який виступає за Кайрат. Екс-капітан Карпат не забарився із відповіддю.

"В мене кум масло продає – тиждень тому сказав, що Волинь вам пенальті битиме", – написав Ткачук в Instagram.

До слова, головним арбітром матчу був Михайло Райда із Закарпатської області. У 5-ти турах Чорноморець зазнав вже 3-х поразок та посідає 10 місце в Першій лізі.