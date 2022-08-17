Український тренер Олександр Рябоконь поки не думає про відновлення кар'єри у футболі.

"Мій контракт із Десною закінчився влітку, а фактично я припинив працювати в клубі з початком війни. Мій контракт – у ЗСУ.

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Розмови з іншими клубами були, конкретних пропозицій – ні. Працювати зараз за кордоном було б незаконно. Мені 58 з половиною років – до 60-ти чоловіки-українці мають залишатися в розпорядженні Міністерства оборони й бути готовими виконати свій обов’язок.

Найкраща форма одягу для українського чоловіка зараз – камуфляж ЗСУ, а найкраще знаряддя праці – автомат для оборони України", – розповів Рябоконь в інтерв'ю виданню "Український футбол".

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