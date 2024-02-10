"Зараз я тільки офіційно перейшов у ЛАСК, дайте мені спочатку цим трансфером насолодитися, а потім вже думатимемо про інші переходи.

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А якщо серйозно, то мій хороший друг у Лондоні сам сумує, було б класно до нього приєднатися (йдеться про Михайла Мудрика, – прим.). Але знову ж, це такі великі мрії, великі цілі. Думаю, кожен футболіст хотів би пограти мінімум у топ-5 лігах. Максимум – це АПЛ.

Це одна така велика ціль, але розумію, що попереду ще багато маленьких кроків, щоб досягти її. Не хочеться загадувати наперед, а хочеться думати про наступні матчі за ЛАСК. Переконаний, якщо буду сфокусованим на наступних іграх, то це мені більше допоможе, ніж якщо буду думати, в який наступний клуб перейти. Таких думок взагалі немає. Думаю про матчі ЛАСК та вихід на Євро зі збірною України", – сказав Таловєров у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, декілька днів тому австрійський ЛАСК викупив українця у празької Славії. Захисник, який допоміг молодіжній збірній України вперше в історії вийти на Олімпіаду, вже отримував виклик у національну команду, але офіційно ще не дебютував.

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