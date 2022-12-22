Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу розповів, що клубне керівництво заборонило йому їздити власним мотоциклом Harley.

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"Я закоханий у свій Harley, але не можу ним користуватися – він збирає пил у гаражі. Щойно я опинився в Інтері, П'єро Аузіліо сказав мені: "Я не хочу тебе бачити на мотоциклі. Ніколи", – наводить Corriere della Sera слова Чалханоглу.

При цьому Чалханоглу дав зрозуміти, що в його попередньому клубі – Мілані – подібних "проблем" не виникало.

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