"Мій Harley збирає пил у гаражі": Інтер заборонив їздити своїй зірці на мотоциклі
19:25 - Читать на русском
Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо заборонив Хакану Чалханоглу ризикувати поза полем.
Півзахисник Інтера Хакан Чалханоглу розповів, що клубне керівництво заборонило йому їздити власним мотоциклом Harley.
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"Я закоханий у свій Harley, але не можу ним користуватися – він збирає пил у гаражі. Щойно я опинився в Інтері, П'єро Аузіліо сказав мені: "Я не хочу тебе бачити на мотоциклі. Ніколи", – наводить Corriere della Sera слова Чалханоглу.
При цьому Чалханоглу дав зрозуміти, що в його попередньому клубі – Мілані – подібних "проблем" не виникало.
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