Український захисник Брюгге Едуард Соболь, який став героєм поєдинку проти Кортрейка, поділився емоціями від перемоги своєї команди (2:1).

"Мій гол – те, над чим працював весь сезон. Завжди чекаю м'яч на підходах до штрафного майданчика, а потім сподіваюся, що він потрапить до мене у вигідній позиції. Це нарешті сталося в матчі з Кортрейком.

Соболь став найкращим гравцем матчу проти Кортрейка за версіями Whoscored і Sofascore

Щодо одинадцятиметрового... Відчув поштовх у спину. Можливо, він був легким, але це пенальті. Захисник не повинен штовхатися у цій зоні", – сказав Соболь у коментарі Voetbal Belgie.

Нагадаємо, український легіонер у матчі 32-го туру Ліги Жупіле проти Кортрейка відзначився голом і заробив пенальті. Як наслідок, він був визнаний найкращим гравцем поєдинку.

Загалом, у поточному сезоні Едуард провів у футболці Брюгге 30 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

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