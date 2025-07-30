"У кожному матчі граємо на перемогу. Сьогодні вийшли футболісти, які менше грають та отримали шанс проявити себе. Плюс ми граємо заради рейтингу, наразі це потрібно. У кожному матчі ми щось відпрацьовуємо. Щось виходить, щось ні.

Тренер Хамрун Спартанс відмовився йти на прес-конференцію після побиття від Динамо

Кожен матч показувати наші недоліки та хороші якості. Вдосконалюватимемося. Проблеми? Тиждень тому ми не до кінця зіграли на стандартах при обороні. Тренерський штаб вказав нам на помилки, і ми відпрацювали краще, ніж у першому матчі. Завжди є куди зростати.

Моє святкування? Це емоції, ми граємо у футбол заради емоцій, на емоціях. Гол – завжди радість. Для мене важливо забити. Півроку не так багато грав. Був крик душі, можна сказати. Звісно, я жартую, але мені був потрібен цей гол", – сказав Бражко у інтерв'ю FootballHub.

Динамо вийшло до наступного раунду ЛЧ, вдруге розгромивши Хамрун – Супряга повернувся й виконав передасист