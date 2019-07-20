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"Мій брат повинен пишатися", – Зідан зворушливо привітав Алжир з перемогою на КАН-2019

23:34 167 Читать на русском
"Мій брат повинен пишатися", – Зідан зворушливо привітав Алжир з перемогою на КАН-2019
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Зінедін Зідан не залишився осторонь перемоги Алжиру на Кубку африканських націй-2019.

 
Багдад Бунеджа 2’
2’ Багдад Бунеджа

Алжир став переможцем КАН-2019 – у фіналі турніру "лисиці пустелі" обіграли Сенегал завдяки єдиному голу в дебюті матчу. Це лише другий в історії титул північноафриканців та перший з 1990 року.

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Зінедін Зідан, батьки якого – вихідці з Алжиру, привітав команду з цим досягненням.

"Мій брат Фарід повинен пишатися. Вітаю алжирську команду, адже це перемога цілого народу. Віва, Алжир. Я продовжу сяяти твоєю зіркою – кожен день мого життя", – написав Зідан в Instagram, прикріпивши світлину Алжиру з Кубком Африки.

Нагадаємо, кілька днів тому Фарід Зідан помер від раку на 55-му році життя. Через це тренер Реала на деякий час залишав табір команди в Монреалі та повертався в Європу.

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Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Кубок африканських націй КАН-2019 Сенегал - Алжир Алжир Алжир
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