Ось уже півтора року Андреа Карневале продовжує боротися з феміцидом і домашнім насильством, щоб жінки, подібні до його матері, більше ніколи не гинули.

Гасперіні відібрав у Пеллегріні капітанську пов'язку в Ромі – у Довбика є шанс

"Мій батько вбив мою матір сокирою. Що означає розповісти про цей жах? З тих пір я почуваюся краще. Мені зателефонували з асоціації "Telefono Donna", і з тих пір я зустріла так багато жінок, які перебувають під захистом, і все це мене зворушило. Я хотів розповісти свою історію, щоб люди дізнавалися про випадки насильства, жінки повідомляли про них, щоб вони отримали захист, якщо стали жертвами насильства.

Я пробачив свого батька і завжди відвідував його у в'язниці. Хотів дізнатися, як у нього справи, чи одужує він. У родині ми ніколи про це не говорили, як і про мого батька, який наклав на себе руки на моїх очах, тому що жорстоко напав на мене. Це могла бути ще одна трагедія, якби поруч не було мого брата... Біль був нестерпним, але моє серце – ще сильнішим. У мене був хворий батько. Це сталося 50 років тому, тоді не було таких ресурсів і ліків, як зараз, але, звичайно, можна було щось зробити. Щоночі з'являлися тривожні сигнали", – цитує Карневале GdS.

Андреа Карневале грав за цілу низку клубів Серії А, в тому числі Рому і Наполі. Він зіграв 10 матчів за збірну Італії, в яких забив 2 м'ячі. На даний момент Карневале є скаутом Удінезе.

Полювання на Довбика, Шахтар вимагає 40 мільйонів у сенсації, герой фіналу єврокубка влаштував демарш