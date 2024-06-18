Батько півзахисника Суслова – українець. Він іммігрував до Словаччини понад 30 років тому. Раніше він уже пережив схожий досвід, коли його син грав проти України за збірну Словаччини U-21 менше двох років тому.

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"Мій батько українець, але я словак, тому я битимуся за Словаччину і обов'язково докладу всіх зусиль, щоб виграти матч. Звичайно ж, батько вболіватиме за нас. Деякі члени сім'ї вже померли, а деякі також приїхали до Словаччини, тож мої родичі в Україні – просто далекі родичі.

Поразка України від Румунії з рахунком 0:3? Чесно кажучи, я не очікував, що все закінчиться саме так, але румуни показали, що з ними потрібно рахуватися. Вони теж є якісним суперником. Це дуже рівна група", – цитує Суслова Sport.sk.

Матч Словаччина – Україна відбудеться в п'ятницю, 21 червня.

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