Міура зіграв у матчі чемпіонату Японії в 53-річному віці – він може похизуватись унікальним досягненням
Нападник Йокогами Кадзуйосі Міура продовжує дивувати своїм футбольним довголіттям.
Японець вийшов на поле у віці 53 роки 210 днів та оновив власний же рекорд серед найбільш літніх професіональних гравців у історії японського футболу, повідомляє Opta.
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При цьому, вихід на поле у 2020 році дозволив йому встановити унікальне досягнення – він став першим футболістом, який примудрився пограти у 5 різних десятиріччях.
Цікаво, що Міура не є найбільш віковим в історії – нещодавно його рекорд був побитий Хандсуреном Оюнбілегом з чемпіонату Монголії.
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