Японець вийшов на поле у віці 53 роки 210 днів та оновив власний же рекорд серед найбільш літніх професіональних гравців у історії японського футболу, повідомляє Opta.

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При цьому, вихід на поле у 2020 році дозволив йому встановити унікальне досягнення – він став першим футболістом, який примудрився пограти у 5 різних десятиріччях.

Цікаво, що Міура не є найбільш віковим в історії – нещодавно його рекорд був побитий Хандсуреном Оюнбілегом з чемпіонату Монголії.

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53 - Kazuyoshi Miura set a record as the oldest player ever to play in J1 with his appearance against Kawasaki Frontale today (53 years, 210 days). King. pic.twitter.com/o5ikGhUnTo — OptaJiro (@OptaJiro) September 23, 2020