Форвард японського клубу Кадзуйосі Міура ще не збирається вішати бутси на цвях.

Йокогама на своєму офіційному сайті оголосила про продовження співпраці з одним із найстарших гравців планети – Кадзуйосі Міурою.

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Новий контракт форварда розрахований до кінця 2021-го. Для Міури, якому 26 лютого виповниться 54 роки, цей сезон буде аж 36-м у кар'єрі футболіста. До слова, у вересні минулого року Кадзуйосі став найстаршим гравцем в історії чемпіонату Японії.

Цікаво, що Міура не є найбільш віковим в історії футболу – нещодавно його рекорд був побитий Хандсуреном Оюнбілегом з чемпіонату Монголії.

Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 53 роки