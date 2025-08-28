Ліга Європи УЄФА 2025/26, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

КуПС – Мітьюлланд – 0:2 (перший матч – 0:4)

Голи: Брамаду, 51 (пен), Шимшир, 54

Вилучення: Лотйонен, 38 (КуПС)

Сігма Оломоуц – Мальме – 0:0 (перший матч – 0:3)

КуПС після виїзної поразки 0:4 від Мітьюлланда не мав шансів на прохід у Лігу Європи, але й просто потішити власних вболівальників фіни не змогли. Вдома вони не забили жодного гола й залишились у меншості перед перервою, а через вісім хвилин після неї данці вели з рахунком 2:0. Саме так матч-відповідь і завершився.

Мітьюлланд крокує в основний етап Ліги Європи, а КуПС продовжить свій шлях у Лізі конференцій.

