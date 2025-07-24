У четвер, 24 липня, відбувся перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Мітьюлландом і Хіберніаном (1:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд (перший матч)

Мітьюлланд – Хіберніан – 1:1

Голи: Сімсір, 72 – Макграт, 7

Мітьюлланд вважався дуже великим фаворитом не тільки цієї зустрічі, але і в цілому всього протистояння. Однак данці не змогли здобути перемогу в домашньому матчі з Хіберніаном, пропустивши гол вже на сьомій хвилині. Джеймі Макграт забив у дебютному матчі за Хібз після переходу з Абердіна – півзахисник застав воротаря Йонаса Лоссля зненацька своїм ударом зі штрафного. Як тільки це сталося, над стадіоном данців з'явилася веселка.

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Однак вона не була передвісником гостьової перемоги – досягти успіху шотландцям цього вечора не судилося. Араль Сімсір зрівняв рахунок аналогічним чином – прямим ударом зі штрафного.

Все вирішиться у матчі-відповіді в Шотландії. Невдаха цієї пари зіграє з переможцем пари Олександрія – Партизан.