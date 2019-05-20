Мітьюлланд Довбика розгромно поступився Брондбю

В матчі 35-го туру чемпіонату Данії Брондбю вдома розтрощив Мітьюлланд (4:1).

Чемпіонат Данії, Суперліга, 35-й тур

Брондбю – Мітьюлланд – 4:1

Голи: Вільчек, 38, 79, Хедлунд, 45, Тібблін, 64 – Евандер, 14

Мітьюлланд з Довбиком у складі розгромно програв Брондбю. Евандер відкрив рахунок у матчі на 14-ій хвилині, але далі забивали лише гравці Брондбю. Вільчек рахунок зрівняв, Хедлунд перед перервою вивів господарів вперед. А в другому таймі Тібблін і ще раз Вільчек встановили остаточний рахунок в матчі. Додамо, що Довбик провів на полі 83 хвилини і був замінений на Краєва.

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Після цього матчу Брондбю набрав 49 очки та залишився на 5 позиції, Мітьюлланд з 71 пунктом залишився на 2-ій позиції.

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