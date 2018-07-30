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Мітровіч став повноцінним гравцем Фулхема

20:43 70 Читать на русском
Мітровіч став повноцінним гравцем Фулхема
Алєксандр Мітровіч / ФК Фулхем

Нападник Алєксандр Мітровіч підписав повноцінний контракт з лондонським Фулхемом.

Фулхем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання екс-форварда Ньюкасла Алєксандра Мітровіча.

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Контракт розрахований на 5 років. Раніше серб виступав за "котеджерів" на правах оренди і допоміг їм пробитись в АПЛ.

Окрім форварда клуб підписав гравців Ніцци Жана-Мішеля Сері та Максіма Ле Маршана, а також хавбека Борусії Д Андре Шюррле.

Тоттенхем прийматиме Фулхем на Уемблі

Теги
Трансфери Алєксандр Мітровіч Алєксандр Мітровіч Трансфери Чемпіонату Англії Англія Фулхем Фулхем
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