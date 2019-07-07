Мітровіч продовжив контракт з Фулхемом попри вигідні пропозиції від інших команд

Нападник Алєксандар Мітровіч продовжить захищати кольори Фулхема.

Лондонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нової угоди із сербом.

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Новий контракт Мітровіча розрахований до 2024 року. Центрфорвард погодився виступати за "котеджерів" навіть у Чемпіоншипі, хоча в нього були пропозиції від Саутгемтона, Евертона і Байєра. У минулому чемпіонаті Англії страйкер провів 39 матчів і забив 11 м'ячів.

Нагадаємо, Мітровіч у складі збірної Сербії є конкурентом України у відборі на Євро-2020.

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