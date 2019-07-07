toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Мітровіч продовжив контракт з Фулхемом попри вигідні пропозиції від інших команд

7 липня 23:10 95 Читать на русском
Мітровіч продовжив контракт з Фулхемом попри вигідні пропозиції від інших команд
Алєксандар Мітровіч / Фото офіційного сайту Фулхема

Нападник Алєксандар Мітровіч продовжить захищати кольори Фулхема.

Лондонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нової угоди із сербом.

Делф може перейти в Евертон – конкурент Зінченка не має шансів у Манчестер Сіті після нещодавніх трансферів

Новий контракт Мітровіча розрахований до 2024 року. Центрфорвард погодився виступати за "котеджерів" навіть у Чемпіоншипі, хоча в нього були пропозиції від Саутгемтона, Евертона і Байєра. У минулому чемпіонаті Англії страйкер провів 39 матчів і забив 11 м'ячів.

Нагадаємо, Мітровіч у складі збірної Сербії є конкурентом України у відборі на Євро-2020.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра
7 липня
5181
Теги
Англія Алєксандар Мітровіч Алєксандар Мітровіч Фулхем Фулхем Чемпіоншип
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
30
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук