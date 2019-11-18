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Мітровіч назвав випадковим гол Бєсєдіна у ворота Сербії

14:50 677 Читать на русском
Мітровіч назвав випадковим гол Бєсєдіна у ворота Сербії
Алєксандар Мітровіч / Getty images

Нападник збірної Сербії Алєксандар Мітровіч, який відзначився голом у матчі відбору на Євро-2020 з Україною (2:2), прокоментував результат поєдинку.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Ми добре контролювали гру, забивали голи. Але Україна забила випадковий гол на останніх секундах і уникла поразки. Таке трапляється. Добре, що подібне сталося зараз, а не в більш важливій зустрічі.

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Ми продемонстрували тактичну і фізичну зрілість. Думаю, команда провела хороший матч, що може послужити поштовхом для подальших успіхів", – цитує Мітровіча blic.rs.

Додамо, що збірна Сербії, посівши третє місце у групі В, не зуміла пробитися на Євро-2020. Однак "білі орли" ще мають шанс пробитися у фінальну частину континентальної першості, оскільки виграли свою групу Ліги націй.

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Теги
Євро-2020 Сербія - Україна Україна Україна Збірна України Алєксандар Мітровіч Алєксандар Мітровіч Сербія Сербія
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