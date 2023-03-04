Вже на перших хвилинах матчу у Ґюндоґана була чудова нагода відкрити рахунок, але після навісу з флангу він пробив вище воріт. На 15 хвилині Фоден забив Ньюкаслу перший гол у цій зустрічі. У підопічних Едді Хау був момент після швидкої атаки, але м'яч так і не перетнув лінію.

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Другий тайм розпочався з гострого моменту біля воріт Манчестер Сіті, але Ісак не зміг влучно пробити. Ньюкасл створив ще кілька не приємних моментів, які не закінчилися голом. На 67 хвилині Сілва з передачі Холанда подвоїв перевагу своєї команди. Наприкінці гри у Фодена була можливість оформити дубль, але Ньюкасл врятував Поуп.

Команда Пепа Гвардіоли після 26 турів посідає другу сходинку та на п'ять очок відстає від Арсенала. "Містяни" мають у своєму активі 55 балів. Ньюкасл перебуває в п’ятірці найкращих команд АПЛ. Вони набрали 41 пункт.

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