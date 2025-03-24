Суперкомп'ютер зробив свої прогнози щодо результатів європейського відбору на чемпіонат світу 2026 року.

За прогнозом від Football Meets Data, у групі D, до якої потрапила Україна, найбільші шанси на перше місце має Франція, яка нещодавно перемогла Хорватію в Лізі націй та стала останнім учасником квартету "синьо-жовтих"

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Франція має вражаючі 82% шансів на перше місце. Україна, за прогнозами, впевнено йде на друге місце (67% – найбільший відсоток на другу сходинку серед усіх учасників відбору). Щоправда, шансів виграти групу в команди Реброва бачать обмаль – лише 17%. Ісландія має посісти третю сходинку (56%), в той час як Азербайджан, ймовірно, завершить кваліфікацію останнім (67%).

Зовсім не вірять у білорусів. Поплічники росіян виступають "фаворитом" на дно своєї групи (86%) навіть більше, ніж карликовий Гібралтар (80%).

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