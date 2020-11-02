"Цей хет-трик важливий для мене і для клубу, тому що знаємо, в якій ситуації перебуваємо. Забивати – моя робота, хочу ще більше і більше.

Яремчук отримав подарунок від партнерів по Генту після першого хет-трику в кар'єрі

Після матчу партнери по команді вручили мені м'яч, це був чудовий момент. Гадаю, я отримав гідну винагороду за важку працю й неймовірну мотивацію на майбутні матчі.

Наше місце – в топ-4. Ми сильна команда. Ми можемо бути задоволені сьогоднішнім матчем, але наступна зустріч теж важлива для нас. В нашій команді амбітні хлопці, які хочуть себе показати в Європі", – цитує Романа Яремчука офіційний сайт Гента.

Зауважимо, у матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії "буйволи" на виїзді перемогли Васланд-Беверен (4:1). Роман Яремчук відзначився хет-триком у першому таймі. Ще один гол арбітр не зарахував через гру рукою.

Яремчук оформив історичний хет-трик за тайм – один із голів нагадав фірмовий прорив Мессі