Нападник Баварії Томас Мюллєр з нетерпінням очікує дуелі з колишнім партнером по команді.

Жереб відправив Барселону і Баварію в одну групу – компанію грандам склали міланський Інтер і чеська Вікторія. Відповідно, Роберт Лєвандовскі зіграє проти своєї колишньої команди – саме з Мюнхена поляк влітку переїхав до лав "синьо-гранатових" і вже забив перші голи за новий клуб.

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"Яке чудове жеребкування для всіх футбольних уболівальників! Містере Леванголскі, побачимося в Мюнхені. Вперед, давайте розкачаємо Лігу чемпіонів", – сказав Мюллєр в Instagram.

Нагадаємо, своїх суперників у груповому турнірі ЛЧ отримав і Шахтар. "Гірники" зіграють проти Реала, РБ Лейпциг і Селтіка.

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