"Містер пенальті" ризикує залишити Валенсію без ЛЧ – тренер знищив власного футболіста

Головний тренер Валенсії Альберт Селадес був роздратований грою захисника "кажанів" Муктара Діакабі.

Валенсія втратила перемогу проти Леванте на сьомій хвилині додаткового часу, а головним винуватцем став саме Діакабі. Захисник здійснив непотрібний фол, заваливши гравця суперника у власному штрафному майданчику, а Мелеро реалізував пенальті.

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"Коли Діакабі робить такі ж помилки, які були і до паузи, це важко зрозуміти, а ще складніше прийняти. Усім боляче, коли роблять помилки. Його помилки коштували нам очок, місця у плей-офф в Лізі чемпіонів. Ми говорили з ним про це, але він зробив це знову. Ми сподіваємось, що він цього не повторить", – цитує Селадеса Mara.

Додамо, що це не перша дурниця для Діакабі в нинішньому сезоні. В останньому матчі, який зіграла Валенсія до вимушеної паузи, він "привіз" два пенальті в матчі проти Аталанти в Лізі чемпіонів. Загалом в активі 23-річного француза у нинішньому сезоні 22 матчів в усіх турнірах.

Після поєдинку з Леванте Валенсія набрала 43 очки та посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Кажани" сильно ускладнили собі боротьбу за вихід в Лігу чемпіонів – після 28-го туру відстань до четвертої сходинки може збільшитися до 6 очок.

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