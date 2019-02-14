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Міськрада Мюнхена схвалила заявку на фінал Ліги чемпіонів 2020/21

08:50 49 Читать на русском
Міськрада Мюнхена схвалила заявку на фінал Ліги чемпіонів 2020/21
Альянц-Арена / соцмережі

Мюнхен офіційно став претендентом на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2020/21.

Міська рада Мюнхена схвалила заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів 29 травня 2021 року на Альянц-Арені, повідомляє Welt.

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Місто вже тричі приймало головний матч цього турніру: у сезоні 1992/93, коли Марсель на Олімпіаштадіоні переграв Мілан, 1996/97 – Борусія на цій же арені переграла Ювентус, і в сезоні 2011/12, коли Челсі у серії пенальті обіграв господаря Альянц-Арени Баварію.

Також на проведення фіналу ЛЧ претендує скандальна Санкт-Петербург Арена, яка приймала матчі чемпіонату світу-2018.

Теги
Ліга чемпіонів Альянц-Арена Баварія Баварія
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