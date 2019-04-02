Міська рада Кропивницького не підтримала електронну петицію з порятунку Зірки від зникнення

Міська рада Кропивницького дала офіційну відповідь щодо електронної петиції Зірки.

Комісія міської ради Кропивницького з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту і соціальної політики не підтримала електронну петицію з порятунку Зірки від зникнення, йдеться в офіційній заяві міськради Кропивницького.

Зірка має шанси на порятунок, – хавбек клубу Авер'янов

Клуб зареєстрований як товариство з обмеженою відповідальністю і є приватною структурою. Згідно з українським законодавством, міськрада не має повноважень по втручанню в діяльність приватної структури.

Зірка офіційно знялась з Першої ліги

Нагадаємо, Зірка знялася з першої ліги в середині лютого. Пізніше в Кропивницькому пройшов мітинг під міськрадою з вимогою врятувати Зірку від ліквідації.