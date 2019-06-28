Виконком міської ради Львова погодив план реконструкції стадіону Україна

Львівські Карпати прагнуть реконструювати стадіон Україна. Виконком ЛМР вже погодив план.

"Виконком Львівської міської ради після тривалого процесу підготовки погодив детальний план території стадіону Україна. Тепер ми очікуємо затвердження цього детального плану на сесії міськради, яка відбудеться 11 липня. Ми сподіваємося, що технічно встигнемо підготувати та провізувати відповідний проект ухвали з Управлінням архітектури та урбаністики.

Карпати перемогли Верес у спарингу

Сподіваємося на конструктивну позицію депутатського корпусу, адже лише після затвердження цього детального плану саме сесією, стане можливою розробка технічної документації для відведення земельних ділянок, їх виникнення в юридичному сенсі з присвоєнням кадастрових номерів.

Наголошу: мова зараз йде про дві ділянки загальною площею трохи більше десяти гектарів: це – ділянка на якій розміщена чаша стадіону з трибунами, це орієнтовно – вісім гектарів і ділянка, на якій розміщені так звані "верхні" тренувальні поля – трохи більше двох з половиною гектарів.

Чижевський – про календар Карпат в новому сезоні УПЛ: На матчі проти Динамо і Шахтаря налаштовуємося дуже серйозно

Щодо "нижніх" тренувальних полів (це також трохи більше двох гектарів), то оскільки територія, на якій вони знаходяться, у 2014 році була включена міськрадою до меж Парку "Снопківський", по них має бути окрема процедура. Тож згодом, будемо очікувати конструктивної позиції, знову ж таки, депутатського корпусу – рішення сесії міськради щодо надання цих ділянок Карпатам в пільгову оренду", – цитує заступника генерального директора клубу із розвитку інфраструктури Олега Солдатенка офіційний сайт Карпат.