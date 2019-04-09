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"Місилися два на два", – Федецький пригадав, як рятував Тимощука від Срни та іншого легіонера Шахтаря

13:47 980 Читать на русском
"Місилися два на два", – Федецький пригадав, як рятував Тимощука від Срни та іншого легіонера Шахтаря
Артем Федецький / фото: Є. Кравс

Захисник Карпат Артем Федецький, який свого часу захищав кольори Шахтаря, пригадав бійку на тренуванні "гірників".

"Бійки були. З Тимощуком билися два на два проти Срни і Лалатовіча. Я тоді тільки потрапив в першу команду Шахтаря. Напевно, на 10-й день мого перебування там це сталося. Була двосторонка, я грав з Лалатовічем в центрі захисту. Срна був в команді і діяв на позиції лівого хава.

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Даріо з м'ячем, і Толік (Тимощук – прим.) його жорстко, але не грубо в підкаті з м'ячем за поле виніс. Ну, розвернувся і йде, а Срна хотів вдарити його ногою по плечу.

Почали вони вдвох міситися. Всі стоять, розгубилися, ніхто не хоче їх разборонити. Тут підбігає Лалатовіч, і вони удвох починають Толіка місити. Кажу: "Зачекайте, земелю б'ють". Підбігаю, тик-тик. Відчув потім один удар. Повертаюсь, Лала стоїть. Він класний хлопець, але тоді ми... Він зараз ніби в Македонії команду тренує.

Тоді ж був рівний бій, україно-балканське протистояння. З Срною ми довше мирилися, він молодий прийшов, і почав так і так. А з Лалою вже на наступний день руки потиснули, сміялися, "травили", – передає слова Федецького Sport Arena з посиланням на шоу ТРЕНДЕЦ.

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Артем Федецький Артем Федецький Шахтар Шахтар Карпати Карпати
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