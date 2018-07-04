Мисик та Габелок стали гравцями Ворскли

Полтавська Ворскла оголосила про підписання контрактів з Артемом Габелоком та Мар'яном Мисиком.

Артем Габелок та Мар'ян Мисик успішно пройшли перегляд та підписали контракти з Ворсклою, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

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На три роки розрахована трудова угода 21-річного півзахисника Мар’яна Мисика, останнім клубом якого була кам’янська Сталь. Окрім того, раніше уродженець Радехова виступав за ФК Львів та донецький Металург. Заграний також за збірні України U-18 та U-19.

Вихованець донецького Шахтаря Артем Габелок підписав з Ворсклою дворічний контракт. Артем грав за Шахтар-3, Шахтар U-19 і дубль "гірників". Останнім клубом футболіста був Спартак із Юрмали. Він також грав за збірні України від U-16 до U-20.