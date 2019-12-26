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Мисак: У Карпатах все дуже часто й швидко все змінюється, нічого нового

11:34 354 Читать на русском
Мисак: У Карпатах все дуже часто й швидко все змінюється, нічого нового
Роман Мисак у Карпатах / Сайт Карпат

Голкіпер Руха Роман Мисак поділився думками щодо затяжної кризи у своєму колишньому клубі – Карпатах.

"Карпати – не чужа мені команда. Стежу за їхніми виступами, хоча й зізнаюся: багатьох з теперішнього складу навіть не знаю. Дуже часто й швидко все змінюється. Хоча, нічого нового.

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Це вже не перший рік, вболівальникам клубу не звикати. Чому така ситуація? Ну, я й коли сам був у складі "зелено-білих" ставив собі таке запитання. Відповісти тоді було важко, зараз зі сторони тим більше. Не хочу зараз щось коментувати, адже, що відбувається на внутрішній кухні Карпат, не знаю. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому відбудуться зміни на краще", – розповів Мисак в інтерв'ю galinfo.

Нагадаємо, саме Карпати закінчили першу частину поточного сезону УПЛ на останній сходинці – всього 11 очок у 18 турах.

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Рух Рух Роман Мисак Роман Мисак Карпати Карпати
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