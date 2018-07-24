Мисак покинув Олімпік через 3 тижні після підписання контракту, – ЗМІ

Олімпік попрощався з Романом Мисаком. Голкіпер покинув клуб вже через 3 тижні після підписання контракту.

Роман Мисак більше не є гравцем Олімпіка. 26-річний голкіпер та клуб розірвали контракт за згодою сторін, повідомляє Tribuna.

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Причиною розриву контракту став конфлікт з донецький клубом. Мисак перейшов у Олімпік лише на початку липня, підписавши контракт на 2 роки, але ще навіть не був заявлений на УПЛ 2018/19.

Попереднім клубом Мисака були Карпати, за які він провів 62 матчі.

До слова, Олімпік стартував у новому чемпіонаті з поразки від Чорноморця з рахунком 1:2.