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Мисак покинув Олімпік через 3 тижні після підписання контракту, – ЗМІ

16:46 1173 Читать на русском
Мисак покинув Олімпік через 3 тижні після підписання контракту, – ЗМІ
Роман Мисак / фото: ФК Карпати

Олімпік попрощався з Романом Мисаком. Голкіпер покинув клуб вже через 3 тижні після підписання контракту.

Роман Мисак більше не є гравцем Олімпіка. 26-річний голкіпер та клуб розірвали контракт за згодою сторін, повідомляє Tribuna.

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Причиною розриву контракту став конфлікт з донецький клубом. Мисак перейшов у Олімпік лише на початку липня, підписавши контракт на 2 роки, але ще навіть не був заявлений на УПЛ 2018/19.

Попереднім клубом Мисака були Карпати, за які він провів 62 матчі.

До слова, Олімпік стартував у новому чемпіонаті з поразки від Чорноморця з рахунком 1:2.

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Роман Мисак Роман Мисак Олімпік Олімпік
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