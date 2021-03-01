Голкіпер Руха Роман Мисак зізнався, що досить нестандартно радів перемозі своєї команди над Колосом (2:1).

"Переконаний, що цей матч запам'ятається мені надовго. Вперше в своїй кар'єрі я забив м'яч у свої ворота, а в кінці другого тайму також вперше відбив пенальті.

Переможний шедевр Кухаревича у відеоогляді скандально-драматичного матчу Колос – Рух – 1:2

Свій автогол я вважаю несправедливим, адже в тому епізоді мене у воротарському майданчику атакували відразу два гравці Колоса. Доводиться тільки дивуватися, як це очевидне порушення примудрився не помітити рефері.

Але справедливість таки перемогла. За рахунку 1:1 я відбив удар з 11-метрової позначки, а вже в компенсований час наш Микола Кухаревич забив переможний гол. Відразу після фінального свистка я підійшов до арбітра Олександра Омельченка і сказав, що боженька все бачить", – цитує Мисака Meta-ratings.

Завдяки перемозі Рух піднявся на 11 місце в УПЛ, маючи у своєму активі 13 пунктів. Колос розташувався на 7 сходинці з 22 заліковими балами.

Рух вирвав феєричну перемогу в Колоса – автогол голкіпера, незабитий пенальті, 3 вилучення і шедевр на останніх секундах