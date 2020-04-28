toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Міряємо температуру, здаємо тести на коронавірус": Тащи розповів, як у Німеччині готуються до відновлення сезону

28 квітня 22:01 325 Читать на русском
"Міряємо температуру, здаємо тести на коронавірус": Тащи розповів, як у Німеччині готуються до відновлення сезону
Борис Тащи / ФК Санкт-Паулі

Нападник Санкт-Паулі Борис Тащи сподівається на швидке поновлення сезону в Другій Бундеслізі.

Нагадаємо, Бундесліга серед усіх провідних європейських чемпіонатів має шанси відновитися якнайшвидше. Перші поєдинки можуть пройти вже 9 травня.

"Сподіваємося, що це станеться 9 або, максимум, 16 травня. Клуб дотримується того, що говорить Федерація й уряд країни. Ми всі хочемо швидше повернутися до футболу. Звісно, думаю, все буде відбуватися без уболівальників, при порожніх трибунах.

Бундесліга офіційно оголосила про готовність поновити сезон – відомі умови

Ми хочемо грати, тому відновлення сезону – хороша новина для нас. Тренуватися в нинішніх умовах – не найприємніше. У роздягальнях між нами велика відстань, займаємося маленькими групами, не перетинаємося. Щоранку міряємо температуру, раз на тиждень здаємо тести на коронавірус. За нами пильно стежать.

Ми намагаємося менше виходити на вулицю, менше з'являтися в місцях великого скупчення людей. Це нормально, відповідно до ситуації, яка склалася на даний момент", – розповів Тащи в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, після 25 турів Санкт-Паулі посідає 11 місце у Другій Бундеслізі. 26-річний українець зіграв у чемпіонаті 13 матчів та віддав 1 асист. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го.

Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
11:33
3434
Теги
коронавірус Німеччина Українці за кордоном Бундесліга Санкт-Паулі Санкт-Паулі Борис Тащи Борис Тащи
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
26
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук