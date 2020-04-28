"Міряємо температуру, здаємо тести на коронавірус": Тащи розповів, як у Німеччині готуються до відновлення сезону

Нападник Санкт-Паулі Борис Тащи сподівається на швидке поновлення сезону в Другій Бундеслізі.

Нагадаємо, Бундесліга серед усіх провідних європейських чемпіонатів має шанси відновитися якнайшвидше. Перші поєдинки можуть пройти вже 9 травня.

"Сподіваємося, що це станеться 9 або, максимум, 16 травня. Клуб дотримується того, що говорить Федерація й уряд країни. Ми всі хочемо швидше повернутися до футболу. Звісно, думаю, все буде відбуватися без уболівальників, при порожніх трибунах.

Бундесліга офіційно оголосила про готовність поновити сезон – відомі умови

Ми хочемо грати, тому відновлення сезону – хороша новина для нас. Тренуватися в нинішніх умовах – не найприємніше. У роздягальнях між нами велика відстань, займаємося маленькими групами, не перетинаємося. Щоранку міряємо температуру, раз на тиждень здаємо тести на коронавірус. За нами пильно стежать.

Ми намагаємося менше виходити на вулицю, менше з'являтися в місцях великого скупчення людей. Це нормально, відповідно до ситуації, яка склалася на даний момент", – розповів Тащи в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, після 25 турів Санкт-Паулі посідає 11 місце у Другій Бундеслізі. 26-річний українець зіграв у чемпіонаті 13 матчів та віддав 1 асист. Його контракт розрахований до 30 червня 2022-го.

Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ