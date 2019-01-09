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Мірошніченко: Раджу кожному відвідати матч Барселони на Камп Ноу

20:39 138 Читать на русском
Мірошніченко: Раджу кожному відвідати матч Барселони на Камп Ноу
Денис Мірошніченко / Фото: соцмережі

Захисник львівських Карпат Денис Мірошніченко розповів про свій відпочинок перед підготовкою до другої частини УПЛ.

"З тих пір, як я перейшов в Карпати, ми з батьками святкуємо Різдво у Львові. Тут до свят відносяться якось відповідально. Наприклад, 6 і 7 січня тут майже все закрито: всі святкують і проводять час з сім'єю.

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Коли ти спостерігаєш за грою найкращої команди світу, просто отримуєш колосальне задоволення і хочеться самому швидше вийти на поле. Я відчував нереальні емоції. Раджу кожному, хто любить футбол, хоча б раз відвідати Камп Ноу і матч Барселони.

Я встиг відпочити і готовий працювати. Хочеться вже всіх побачити і почати тренування. А вливатися в колектив особливо і не потрібно: два-три тренування і ми знову одна команда, як і не прощалися", – цитує МІрошніченка офіційний сайт Карпат.

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Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко Карпати Карпати
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