Оборонець Олександрії Денис Мірошніченко поділився думками щодо періоду свого кар'єри у Львові та оцінив теперішню ситуацію в Карпатах.

"Шість сезонів у Карпатах – хороший період, довгий. Було багато хорошого, було чимало поганого. Але про це говорити не хочу.

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Тільки про хороше – прекрасне місто, класні вболівальники. У Львові дуже люблять футбол, живуть ним, хороша інфраструктура, стадіони. Думаю, ця команда могла б досягти більшого, якби керівники бачили політику клубу трохи інакше.

Тим не менш, через клуб пройшло багато класних футболістів і тренерів. Дуже шкода, що ми не досягли того результату, про який всі мріяли. А те, що зараз відбулося, неприємно бачити", – цитує Мірошніченка Football.ua.

Нагадаємо, Денис виступав за Карпати шість років – з 2013 по 2019. За цей час оборонець зумів стати лідером "левів" та взяв участь у 143 поєдинках команди, в яких відзначився трьома голами та п'ятьма асистами.

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