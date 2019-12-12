Мірошніченко потужним ударом здалеку забив Генту – окраса матчу Ліги Європи

Олександрія зуміла відквитати один м'яч у Гента в рамках матчу Ліги Європи.

Гент у першій половині зустрічі з Олександрією забезпечив собі комфортну перевагу у 2 м'ячі, але українці не опустили руки.

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Після перерви підопічні Шарана активніше почали атакувати, що і принесло свої плоди. Після чергової атаки м'яч відскочив до Дениса Мірошніченка, який з 25-ти метрів потужним ударом вразив кут воріт бельгійців.

Нагадаємо, Олександрія не змогла вийти в плей-офф Ліги Європи.

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