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Мірошніченко потужним ударом здалеку забив Генту – окраса матчу Ліги Європи

23:42 196 Читать на русском
Мірошніченко потужним ударом здалеку забив Генту – окраса матчу Ліги Європи
Денис Мірошніченко / Фото ФК Карпати

Олександрія зуміла відквитати один м'яч у Гента в рамках матчу Ліги Європи.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

Гент у першій половині зустрічі з Олександрією забезпечив собі комфортну перевагу у 2 м'ячі, але українці не опустили руки.

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Після перерви підопічні Шарана активніше почали атакувати, що і принесло свої плоди. Після чергової атаки м'яч відскочив до Дениса Мірошніченка, який з 25-ти метрів потужним ударом вразив кут воріт бельгійців.

Нагадаємо, Олександрія не змогла вийти в плей-офф Ліги Європи.

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Теги
Денис Мірошніченко Денис Мірошніченко Олександрія Олександрія Ліга Європи Відеоновини Гент - Олександрія
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