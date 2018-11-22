Луческу може стати тренером Фенербахче

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу може змінити місце роботи.

Румунський спеціаліст невдало виступив зі збірною Туреччини у групі Ліги націй та вилетів до дивізіону С. Турецькі вболівальники та журналісти незадоволені роботою Луческу на посаді керманича національної команди.

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Фенербахче розглядає варіант з запрошенням 73-річного наставника на посаду головного тренера у разі його звільнення зі збірної Туреччини, повідомляє Сlick.ro.

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Зараз виконувачем обов’язків головного тренера "канарок" є нідерландський спеціаліст Ервін Куман, але керівництво клубу прагне запросити на посаду більш іменитого наставника.