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Мірандес програв Реал Сосьєдаду, однак зберіг шанси на казку – Едегор вкотре нагадав Реалу про себе

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Мірандес програв Реал Сосьєдаду, однак зберіг шанси на казку – Едегор вкотре нагадав Реалу про себе
Реал Сосьєдад – Мірандес / Твіттер господарів

Реал Сосьєдад зміг вирвати перемогу (2:1) в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Мірандеса.

 

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу, перший матч

Реал Сосьєдад – Мірандес – 2:1

Голи: Оярсабаль, 9 (пен.), Едегор, 42 – Айас, 39

Плани гостей на гру зіпсував ранній гол, який вони самі собі привезли. Захисник Мірандеса завалив суперника у власному штрафному, і арбітр без роздумів вказав на "позначку" – Оярсабаль не пробачив. Після цього настало певне затишшя, яке час від часу порушував лише представник Сегунди. Кілька напівмоментів не стали сигналом для захисту Реал Сосьєдада, і на 39 хвилині Мірандес досяг свого. Матеус Айас отримав чимало простору в карному майданчику, розкрутив кількох опонентів і з допомогою рикошета вразив ближній кут воріт Реміро.

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Щастя Мірандеса тривало недовго. Минають три хвилини, і господарі повертають собі перевагу в рахунку. Мартін Едегор вже звично вів партнерів за собою, саме норвежець завдав вирішального удару під час паніки перед воротами "кабанів". Нагадаємо, 21-річний хавбек відзначався і на попередній стадії Кубка – тоді постраждав мадридський Реал, якому належить контракт Едегора.

Мірандес явно був налаштований на камбек відразу після перерви, втім, Айасу трохи забракло до дубля. Реал Сосьєдад спокійно відійшов у захист, завдавши лише одного удару в площину за весь другий тайм. Стратегія команди Іманола Альгасіля виправдала себе, і сан-себастьянці змогли витримати натиск суперника.

Мірандес гідно програв 1:2, зберігши надію на продовження своєї казки. Середняк Сегунди зробить все можливе, щоб 4 березня на рідній Андуві вибороти путівку до омріяного фіналу.

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Реал Сосьєдад - Мірандес Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2019/20 Мірандес Мірандес
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