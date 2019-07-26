toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УПЛ ДИНАМО - ШАХТАР

Міранда офіційно перейшов у китайський клуб, який полює за Бейлом

20:52 109 Читать на русском
Міранда офіційно перейшов у китайський клуб, який полює за Бейлом
Жоао Міранда / Фото ФК Інтер

Захисник Інтера Жоао Міранда продовжить кар'єру в Піднебесній.

Китайський Цзянсу Сунін підсилив захисну ланку гравцем Інтера Жоао Мірандою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Китайський клуб зробив Реалу принизливу пропозицію за Бейла

За інформацією ЗМІ, 34-річний бразилець отримуватиме в новому клубі 5 млн євро на рік. Наставник "нерадзурі" Антоні Конте раніше заявив, що не бачить ветерана у схемі команди в майбутньому.

За чутками Цзянсу Сунін також зацікавлений у підписанні хавбека Реала Гарета Бейла.

Жоао захищав кольори Інтера з 2015 року. В минулому сезоні Серії А Міранда провів 14 матчів.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"
15:40
7855
Теги
Трансфери Жоао Міранда Жоао Міранда Інтер Інтер Італія Трансфери Чемпіонату Італії Гарет Бейл Гарет Бейл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
15
хв
Реал Мадрид
02:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук