Міранда офіційно перейшов у китайський клуб, який полює за Бейлом

Захисник Інтера Жоао Міранда продовжить кар'єру в Піднебесній.

Китайський Цзянсу Сунін підсилив захисну ланку гравцем Інтера Жоао Мірандою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією ЗМІ, 34-річний бразилець отримуватиме в новому клубі 5 млн євро на рік. Наставник "нерадзурі" Антоні Конте раніше заявив, що не бачить ветерана у схемі команди в майбутньому.

За чутками Цзянсу Сунін також зацікавлений у підписанні хавбека Реала Гарета Бейла.

Жоао захищав кольори Інтера з 2015 року. В минулому сезоні Серії А Міранда провів 14 матчів.

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