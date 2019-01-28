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Міранда може перейти в Монако, – Ді Марціо

22:12 104 Читать на русском
Міранда може перейти в Монако, – Ді Марціо
Жоао Міранда / фото із соцмереж

Оборонець міланського Інтера Жоао Міранда потрапив до сфери зацікавлень французького Монако.

Монегаски на фініші трансферного вікна можуть підписати 34-річного захисника "нерадзуррі". Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Леонарду Жардім, який повернувся на посаду головного тренера Монако, хоче підсилити оборону "червоно-білих", щоб підняти команду із зони вильоту. Інтер не проти відпустити Міранду, якщо знайде йому заміну. Єдина перешкода на шляху трансферу – час, адже міланці можуть не встигнути знайти нового виконавця до 1 лютого.

У сезоні 2018/19 Жоао Міранда провів лише 8 матчів у Серії А.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Жоао Міранда Жоао Міранда Інтер Інтер Монако Монако Франція
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