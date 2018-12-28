Міранда хоче покинути Інтер – захисником цікавиться ПСЖ

Захисник Інтера Міранда може покинути міланський клуб.

Оборонець "нерадзуррі" Міранда близький до відходу з Інтера, повідомляє Calciomercato. Жоао незадоволений кількістю зіграних хвилин у складі Інтера, адже зіграв лише 7 матчів у цьому сезоні.

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Бразилець розглядає можливість повернення у Бразилію, однак такому варіанту подій може завадити ПСЖ, який готовий запропонувати гравцю солідний контракт.

До слова, 34-річний Міранда нещодавно продовжив контракт з Інтером до 2020 року.

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