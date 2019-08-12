Міньйоле виділив одного з футболістів Динамо

Голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле сподівається на успішний результат протистояння з Динамо та віддає належне київському клубу.

"Ми маємо невелику перевагу перед матчем-відповіддю, можливо, цього нам вистачить. Гратимемо з сильним суперником, та все ж сподіваємося пройти у наступний раунд.

Це матч Ліги чемпіонів, що є однією з причин мого переходу в Брюгге. Я почуваюся частиною команди та сподіваюся на успіх. Брюгге сильна команда, а Динамо важкий суперник, та я вірю в команду, ми з кожним матчем граємо все сильніше, і сподіваюся завтра на позитивний результат.

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Звичайно, треба прагнути забити хоча б один гол в Києві, та якщо ми пропустимо, наприклад, тричі, то це нам не допоможе. Тобто треба також сильно зіграти в захисті, показати гарний футбол та виконати тренерську установку. Завтра я готовий до того, що в мене буде багато роботи.

Кого б виділив у Динамо? Назву Франа Соля, я трохи знаю про нього. Та від багатьох гравців Динамо можна очікувати неприємностей. Цей колектив відомий своєю командою грою та організацією гри", – сказав Міньйоле на передматчевій прес-конференції у понеділок.

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Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Брюгге у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться завтра, 13 серпня. Початок запланований на 20:30.