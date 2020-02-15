Міньйоле пригрозив Манчестер Юнайтед – в одноклубника Соболя переконливі аргументи

Сімон Міньйоле, колишній голкіпер Ліверпуля, а нині гравець Брюгге, поділився думкою про майбутній матч 1/16 фіналу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед.

"Ми зіграли внічию з мадридським Реалом, повинні були здобути перемогу в гостях над ПСЖ, де нам не вдалося реалізувати пенальті, і зіграли внічию з Галатасараєм, завдяки чому опинилися в Лізі Європи.

Найбажаніший гравець збірної України вас здивує – його сватають у топ-клуби АПЛ і ставлять у команди мрії

У нас є гравці, здатні нашкодити будь-якій команді, ми маємо міцний склад з менталітетом переможця, але, з іншого боку, багато молодих хлопців з не найбільшим досвідом гри на найвищому рівні. Сподіваємося, що зможемо провести вдалий домашній матч і засмутити їх.

Якщо вони зможуть забити гол у гостях, нам буде набагато складніше. Я просто повинен робити свою роботу. Це не я особисто збираюся вибити Манчестер Юнайтед з Ліги Європи, я можу лише спробувати завадити їм забити", – цитує Міньйоле Mirror.

Додамо, що поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Манчестер Юнайтед відбудеться у наступний четвер, 20 лютого.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду