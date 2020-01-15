Міньйоле назвав найкращих гравців чемпіонату Бельгії – у переліку двоє українців

Голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле спрогнозував, хто з футболістів бельгійської першості може піти на підвищення у сильніші чемпіонати.

"Якщо говорити про мій Брюгге, то це Клінтон Мата, Сімон Делі, Крепен Д’ятта, Ханс Ванакен і Едуард Соболь. Ви не знайдете зараз багато лівих захисників, які успішно і атакують, і обороняються.

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Саме через специфічні якості Соболя він, я впевнений, буде затребуваний на ринку. Думаю, я обов'язково побачу його у сильнішому чемпіонаті. Хто з інших команд? Роман Яремчук, Джонатан Девід і, можливо, Сандер Берге", – цитує Міньйоле видання Voetbalkrant.com.

Нагадаємо, Міньйоле розпочав професіональну кар’єру футболіста у бельгійському Сент-Трюйдені у 2006 році. У 2010-му він перебрався на Туманний Альбіон у Сандерленд, звідки згодом, у 2013 році, перейшов у Ліверпуль. Після шести сезонів у складі мерсисайдців Сімон повернувся у рідну Бельгію і захищає кольори Брюгге.

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