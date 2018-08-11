Міньйоле чекає пропозиції Наполі, – агент

Агент голкіпера Ліверпуля Сімона Міньйоле повідомив, що гравець чекає пропозиції від Наполі.

Голкіпер Ліверпуля Сімон Міньйоле особисто хоче перейти в італійський Наполі, повідомляє Radio Kiss Kiss Napoli.

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За словами агента футболіста, той особисто зацікавлений у переїзді в Серію А, оскільки втратив місце в основному складі Ліверпуля.

"З огляду на те, що трансферне вікно скоро закривається, я думаю, що ми оформимо перехід скоро, якщо всі будуть згодні. Інтерес не є новим, Наполі подобається Міньйоле. Побачимо за кілька днів, чи вони зроблять пропозицію", – сказав агент.