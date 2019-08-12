"Міньйоле був готовий не найкращим чином перед матчем з Динамо", – тренер Брюгге про одного з героїв першої гри

Наставник бельгійців Філіпп Клеман переконаний, що їхній голкіпер ще не набрав своєї найкращої форми.

"Міньйоле був готовий не найкращим чином до першого матчу з Динамо. Він прибув вночі, вранці пройшов медобстеження і відразу ж відправився на тренування, щоб вийти в старті на наступний день.

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У Міньйоле величезний досвід, він багато пережив, але дуже радий, що знову може грати. Він це випромінює, дає впевненість при грі в захисті. Він може добре контролювати оборону і зберігати спокій захисної ланки", – сказав Клеман в коментарі офіційному сайту Брюгге.

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Нагадаємо, 31-річний голкіпер зміг зберегти свої ворота сухими у першій грі проти Динамо. Всього за кілька днів до цього він перейшов у Брюгге з Ліверпуля.