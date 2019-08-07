Міньйоле: Брюгге показав, що нічим не поступається Динамо

Новий голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле поділився своїми враженнями від "сухої" перемоги над Динамо (1:0) в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

"Ми провели хорошу гру. Створювали моменти та концентрувалися на головні меті – зберегти ворота в недоторканності. Це важливо в єврокубках. Хлопці переді мною все підчищали, виручити довелося лише один раз, а в інших моментах просто потрібно було зберігати концентрацію.

Брюгге показав, що нічим не поступається Динамо. Ми зіграли згуртовано та заслужили вийти вперед. Могли й оформити 2:0 до перерви. "Суха" перемога – хороший результат в єврокубках.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Епізод з Бєсєдіним? Потрібно, щоб щастило в таких моментах сам на сам. Гострий кут мені допоміг. Гравець пробив швидко, мені потрібно було просто стояти на місці. Намагаюся допомогти команді в усьому, в чому можу.

Сьогодні мене було важко помітити в грі. Розумів, що кожен пропущений гол рахуватиметься за два. Я знаю, чого від мене тут чекають. Я в Брюгге, щоб грати та відігравати важливу роль в команді. Краще парирувати удари, ніж просто тренуватися. Щасливий, що повернувся до гри", – цитує Сімона Міньйоле офіційний сайт Брюгге.

Динамо невдало розпочало єврокубковий сезон – кияни програли виїзний матч Брюгге. Єдиний гол у зустрічі бельгійці забили з пенальті, а Міньйоле зберіг свої ворота в недоторканності. Він лише напередодні матчу перейшов з Ліверпуля в Брюгге.

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